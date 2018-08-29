روسيا تعزز أسطولها قبالة شواطئ سوريا.. والحرب الكلامية تستعر بين موسكو وواشنطن

عززت روسيا أسطولها العسكري في البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية، بالتزامن من حرب كلامية استعرت مؤخراً بين موسكو وواشنطن إثر اتهام الأخيرة دمشق بالتخطيط لهجوم بالأسلحة الكيميائية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي من سوريا.

ونقلت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، قوله: إن الولايات المتحدة عززت قواتها الحربية في البحر الأبيض المتوسط، متهماً "بأنها تخطط من جديد لعمليات استفزازية في سوريا، باستخدامها مواد سامة، لزعزعة الاستقرار بشكل كبير وتعطيل عملية السلام".