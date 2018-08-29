قال مسؤول عسكري إيراني كبير إنه إذا لم تلتزم القوات الأجنبية في الخليج بالقوانين الدولية فستواجه ردا صارما من الحرس الثوري وذلك مع تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
وكالة: إيران تحذر القوات الأجنبية في الخليج من مخالفة القوانين الدولية
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وكالة: إيران تحذر القوات الأجنبية في الخليج من مخالفة القوانين الدولية
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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء عن رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قوله "بفضل أسطول الحرس الثوري تشعر الدول المعادية بالقلق قبل عبور مضيق هرمز".
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وأضاف "التزمت بالقوانين الدولية العام الماضي لكنها إذا خالفت القوانين فستواجه إجراءاتنا للسيطرة".