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مسؤول إيراني: إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بمضيق هرمز بالقانون الدولي ستواجه إجراءات إيران للسيطرة

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مسؤول إيراني: إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بمضيق هرمز بالقانون الدولي ستواجه إجراءات إيران للسيطرة

مسؤول إيراني: إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بمضيق هرمز بالقانون الدولي ستواجه إجراءات إيران للسيطرة
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