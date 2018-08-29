إعادة فتح مركز تجاري في جنوب أفريقيا بعد إخلائه بسبب تهديد بوجود قنبلة

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إنه تم إخلاء مركز أفريقيا التجاري، أحد أكبر المجمعات التجارية في البلاد، يوم الأربعاء وجرى تفتيشه بعد تهديد بوجود قنبلة لكنها لم تعثر على شيء.
ويضم المركز، الذي يقع بين جوهانسبرج وبريتوريا، نحو 300 متجر بينها علامات تجارية عالمية مثل زارا التابعة لمجموعة إنديتيكس وإتش آند إم وكوتون أون وستارباكس ووولورث.
وقال متحدث باسم الشرطة "كان هناك تهديد بوجود قنبلة وتلقينا شكوى وذهبت الشرطة إلى هناك لتفتيش المبنى". وأكد لاحقا عدم العثور على قنبلة.
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وذكر المركز التجاري على تويتر أنه استأنف العمل بعدما انتهت الشرطة من أعمال التفتيش.
ويجتذب المركز الذي افتتح في أبريل نيسان 2016 بالأساس العدد المتزايد من المستهلكين الشبان في أكثر اقتصادات أفريقيا تقدما.
وفي واقعة منفصلة قالت إدارة مركز ساندتون سيتي الواقع في حي المال ساندتون في جوهانسبرج إنها تلقت أيضا تهديدا بوجود قنبلة ولكن لم يسفر تفتيش المركز عن العثور على أي عبوة ناسفة. واستؤنف التسوق في المركز التجاري.
وانتشرت المراكز التجارية الراقية في أنحاء جنوب أفريقيا موفرة آلاف الوظائف. ويقع مركز أفريقيا التجاري في ضاحية ميدراند المترامية الأطراف والتي يعيش فيها كثير من المستهلكين السود المنتمين للطبقة المتوسطة، ويبعد نحو 20 كيلومترا عن مركز ساندتون سيتي التجاري.