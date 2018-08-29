قال شرطي اليوم الأربعاء إنه تم إخلاء مركز أفريقيا التجاري في جنوب أفريقيا وفتشته الشرطة بعد تهديد بوجود قنبلة.
الشرطة تخلي مركزاً تجارياً قرب جوهانسبرغ بعد بلاغ بوجود قنبلة
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الشرطة تخلي مركزاً تجارياً قرب جوهانسبرغ بعد بلاغ بوجود قنبلة
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ومركز أفريقيا التجاري أحد أكبر المراكز في البلاد ويقع في ضاحية بين جوهانسبرج وبريتوريا.
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وقالت إدارة مركز ساندتون سيتي، أحد أكبر المراكز التجارية في حي المال ساندتون في جوهانسبرج أيضا إنه تلقى تهديدا بوجود قنبلة ولكن لم يتم العثور على أي عبوة ناسفة بعد تفتيشه. واستؤنف العمل في المركز التجاري.