دراسة: بعيداً من مناطق النزاعات... 250 ألف قتيل بالأسلحة النارية حول العالم في العام 2016

أظهرت دراسة نٌشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية يوم الثلاثاء وصول عدد حالات الوفاة الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية خارج مناطق النزاعات والحروب حول العالم إلى 250,000 حالة عام 2016.
ويقع نصف عدد تلك الحالات في ست دول فقط تتقدمهم الولايات المتحدة.
وطبقاً للدراسة، ارتفع العدد الحالي من 209,000 حالة وفاة تم إحصاؤها عام ،1990 إلا أن ذلك لا يعني زيادة نسبة الوفيات إذا ما قورنت بنسبة الزيادة السكانية حول العالم، حيث بقت نفس نسبة أربعة أشخاص من بين كل 100,000 على حالها دون تغيير.
وارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة من 35,800 عام 1990 إلى 37,200 عام 2016 بنسبة 11 حالة من بين كل 100,000 فرد ووصلت حالات الانتحار بالأسلحة إلى 23,800 من 19,700 عام 1990 بنسبة 6 وفيات من بين كل 100,000 شخص.
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وبالإضافة للولايات المتحدة، تصدرت كل من البرازيل وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك وفنزويلا الدول التي شهدت نصف حالات الوفاة الناتجة عن استخدام الأسلحة حول العالم.
وسعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مراراً إلى حظر بيع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة وهو ما واجه تصدياً قويا من اعضاء الكونغرس المتصلين بمصنعي الأسلحة بالبلاد.
وتشير الدراسة إلى أن مناطق أمريكا الوسطى واللاتينية تشهدان الارتفاع الأكبر في نسبة تلك الوفيات حيث تصل إلى 40 من بين كل 100,000 لعدة أسباب أهمها انتشار تجارة المخدرات.
كذلك تظهر الدراسة أن 64% من الوفيات كانت نتيجة حوادث قتل، بينما كانت 27% من الحالات بسبب الانتحار و9% حوادث عرضية.