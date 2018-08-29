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80 بالمائة من الأوروبيين يريدون إلغاء "التوقيت الصيفي"

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80 بالمائة من الأوروبيين يريدون إلغاء "التوقيت الصيفي"

80 بالمائة من الأوروبيين يريدون إلغاء "التوقيت الصيفي"
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Florian Pépellin
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أعرب غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في إلغاء "التوقيت الصيفي" الذي بمقتضاه يتم تغيير ساعات العمل مرتين كل عام، وذلك عبر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية وجهت عبر الانترنت سؤالاً لمواطني القارة الشهر الماضي حول ما إذا كانوا يفضلون الإبقاء على التوقيت الصيفي، الذي يتم من خلاله تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة لمدة ستة أشهر كل سنة بداية من شهر آذار/مارس وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وحسب استطلاع الرأي الذي شارك فيه نحو 4.6 مليون أوروبي، فإن 80 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإلغاء "التوقيت الصيفي"، وفق ما نشرته اليوم النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتكو" حيث أشارت إلى أن الاستطلاع جاء بطلب من البرلمان الأوروبي.

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ومن المقرر أن تبدأ المفوضة الأوروبية للنقل فيوليتا بولك محادثات داخل المفوضية حول الخطوات التي ستتبع الاستطلاع، وفق ما أفاد به متحدث رسمي أمس.

والعمل بالتوقيت الصيفي يستخدم لتوفير الطاقة والاستفادة بالشكل الأمثل من ضوء النهار، وقد بدأ العمل به لأول مرة في العام 1908 في “ثدندر باي” بمقاطعة أونتاريو في كندا، عقارب الساعةِ تتقدم ساعةً إلى الأمام، أي أن الشمس تشرق وتغرب بعد ساعة، من النهار الذي يسبق تطبيق النظام.