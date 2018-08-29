80 بالمائة من الأوروبيين يريدون إلغاء "التوقيت الصيفي"

أعرب غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في إلغاء "التوقيت الصيفي" الذي بمقتضاه يتم تغيير ساعات العمل مرتين كل عام، وذلك عبر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية وجهت عبر الانترنت سؤالاً لمواطني القارة الشهر الماضي حول ما إذا كانوا يفضلون الإبقاء على التوقيت الصيفي، الذي يتم من خلاله تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة لمدة ستة أشهر كل سنة بداية من شهر آذار/مارس وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وحسب استطلاع الرأي الذي شارك فيه نحو 4.6 مليون أوروبي، فإن 80 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإلغاء "التوقيت الصيفي"، وفق ما نشرته اليوم النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتكو" حيث أشارت إلى أن الاستطلاع جاء بطلب من البرلمان الأوروبي.