اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الصين بالقرصنة واختراق الرسائل الالكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية ومنافسته السابقة على مقعد الرئاسة هيلاري كلينتون.
ترامب يقول إن الصين اخترقت بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني وبكين تنفي
ترامب يقول إن الصين اخترقت بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني وبكين تنفي
وقال ترامب في تغريدتين على موقع تويتر: "رسائل هيلاري كلينتون الالكترونية، وكثير منها معلومات سرية، اخترقت بواسطة الصين".
وأضاف ترامب متهكماً بأن الخطوة القادمة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية يجب أن تكون التحقيق بهذا الأمر وإلا "سيفقدان مصداقيتهما للأبد".
ولم يقدم ترامب أي دليل على أقواله، إلا أن تغريداته جاءت بعد تقرير نشره موقع "ذا ديلي كولر" ونُقل فيه عن مصادر غير مسماه قولهم إن شركة مملوكة لصينيين ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن قامت باختراق حساب البريد الخاص بكلينتون.
وكانت كلينتون قد استخدمت حسابها البريدي الخاص في تسيير عملها كوزيرة للخارجية بين أعوام 2009 و2013 وهو ما يتنافى مع قوانين حماية البيانات الأمريكية مما استدعى تحقيقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن إهمالها.
ولكن التحقيق توصل إلى أن كلينتون، وعلى الرغم من "إهمالها الشديد" لحساسية وسرية البيانات التي تتداولها، لم تتعمد انتهاك القانون.
وتوصل تحقيق لهيئة محلفين اتحادية أمريكية لاحقاً إلى أن 12 ضابطاً للاستخبارات الروسية اخترقوا البريد الخاص بكلينتون للتلاعب بنتائج السباق الرئاسي بينها وبين ترامب عام 2016.
ومازالت تحقيقات أخرى جارية بشأن إمكانية تواطؤ أعضاء الحملة الانتخابية لترامب مع الاستخبارات الروسية في التلاعب بنتائج الانتخابات وهو ما ينفيه كل من الرئيس الأمريكي وروسيا.
نفي صيني
وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات، مضيفة أن الصين مدافع قوي عن أمن الانترنت. لكنها لم تذكر ترامب أو كلينتون بالاسم في تصريحها.
وأضافت في إفادة صحفية يومية: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم".
ونفت الصين مرارا أي اتهامات بتورطها في هجمات الكترونية خارجية.