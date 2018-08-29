تركيا تعطي أولوية للاصلاحات المرتبطة بعملية انضمانها للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان بلاده ستعطي الأولوية للاصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة، متوقعاً أن تسفر جهود أنقرة في هذا السياق عن نتائج ملموسة، بما فيها قضية إلغاء التأشيرة.
وقال الوزير أوغلو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة إن "تركيا ستعمل على تسريع الإصلاحات السياسية، مع التركيز على القضاء والحريات والحقوق الأساسية".
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تصريحات أوغلو تأتي قبيل مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي، المزمع عقده في العاصمة النمساوية فيينا يوم غد ويستمر ليومين.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان لها أمس أنه سيتم خلال الاجتماع بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة، ومرحلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبحث العلاقات الثنائية، إلى جانب مواضيع أخرى.