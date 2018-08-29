قال وزير المالية التركي برات البيرق بأنه لا يرى خطرا كبيرا يهدد الاقتصاد التركي أو النظام المالي، بحسب ما ذكرت صحيفة حريت اليوم.
وزير المالية التركي لا يرى خطرا يهدد الاقتصاد.. والليرة التركية تواصل تراجعها
وزير المالية التركي لا يرى خطرا يهدد الاقتصاد.. والليرة التركية تواصل تراجعها
تصريحات البيرق جاءت رداً على سؤال حول مستقبل الوضع الاقتصادي خلال عام 2019 في حال استمرت الأزمة.
وألمح البيرق بأن الدين العام الصافي في تركيا منخفض، وأن النظام المالي قوي جدا.
من ناحية أخرى ذكرت وكالة رويترز اليوم أن الليرة التركية واصلت تراجعها بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.
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وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.
وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو تموز.
نمت الصادرات 11.6 بالمئة إلى 14.77 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 6.7 بالمئة إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها حسبما أظهرته البيانات.