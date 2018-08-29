لأول مرة منذ 22 عاما عاد وباء الكوليرا ليظهر من جديد في الجزائر هذا الشهر، حيث أعلن عن وفاة شخصين، بعد أن أصيب حوالي 60 آخرين في خمس مناطق من البلاد، ومن بين المصابين إحدى عشرة حالة توجد في العاصمة الجزائر، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.
حالتا وفاة في الجزائر بسبب الكوليرا
حالتا وفاة في الجزائر بسبب الكوليرا
وجاء في البيان أنه إلى غاية 27 من شهر أغسطس الحالي تم تسجيل 59 حالة من بين 172 شخصا دخلوا المستشفيات، منذ 7 أغسطس بحسب البيان ذاته.
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وسجلت حالة الوفاة الأولى في مستشفى بوفاريك في ولاية البليدة، التي تبعد حوالي 50 كلم جنوب الجزائر، وهي المكان الرئيسي الذي ظهر فيه الوباء، إذ تأكدت إصابة 30 شخصا هناك.
إلى ذلك توفي شخص آخر في المستشفى ذاته، وهي امرأة كانت تعاني من الاسهال الحاد يوم أمس الثلاثاء، ولكن التحاليل الطبية ما زالت متواصلة بحسب مدير المستشفى رضا دغبوش، للتثبت مما إذا كانت بكتيريا الوباء موجودة في جسمها.
وفي ولاية تيبازا التي تقع عن بعد 70 غربي العاصمة الجزائرية، أرجعت السلطات الجزائرية سبب انتشار الوباء إلى تلوث نبع للمياه بالبكتيريا المعدية، وقد تم إحصاء 14 حالة هناك، أثبتت التحاليل الطبية في العاصمة إصابة 11 منها بالكوليرا.
من جانبها نفت وزارة الصحة الجزائرية ما نسب إلى وزيرها مختار حزبلاوي، والذي نقلت وسائل إعلام محلية على لسانه كما تدعي أن الوباء سيتم القضاء عليه، في ظرف ثلاثة أيام.