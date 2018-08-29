الخارجية الأمريكية تنفي تقريراً عن زيارة مسؤولين أمريكيين لدمشق

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن تقريرا أفاد بقيام مسؤولين أمريكيين بزيارة إلى دمشق في يونيو حزيران للقاء مسؤولين سوريين ليس صحيحاً.
وقالت المتحدثة هيذر ناورت "لا يعبر (التقرير) عن أي حقيقة نعلمها بالتأكيد... اطلعنا على التقرير. لا يعبر عما تتبعه الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة... لست على علم بأي اجتماع مثل هذا".
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت خبر زيارة مسؤولين أمنيين أمريكيين وآخرين من أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى دمشق في حزيران / يونيو الماضي مضيفة أنهم التقوا بقادة سوريين.
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وكانت جريدة الأخبار اللبنانية، الداعمة لحرب الله، قد ذكرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن البعثة الأمريكية اجتمعت لمدة أربع ساعات مع علي مملوك، رئيس أمن الرئيس السوري بشار الأسد، في مطار دمشق الدولي.