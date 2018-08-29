شاهد: دراجة "فيسبا" الإيطالية تواكب العصر وتنتج أولى دراجتها الكهربائية

أعلن القائمون على صناعة دراجة "فيسبا" الإيطالية عن إطلاق السكوتر الكهربائي "إليتريكا" بعد سبعين عاماً من انتاجهم الدراجات النارية التي تعدّ إحدى وسائل المواصلات التقليدية المنتشرة في أوروبا منذ عشرات السنين.
وذكرت "فيسبا" أنها ستبدأ ببيع "إليتريكا" عبر الانترنت في القارة الأوروبية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، بينما ستطرح للبيع في الولايات المتحدة وآسيا بداية العام المقبل.
وقد تم تصميم مدّخرة الليثيوم لتسيّر دراجة "إليتريكا" مسافة 100 كم، ويمكن إعادة شحنها في 4 ساعات، وتلك المدّخرة مصممة ليتم إعادة شحنها 1000 مرة، ما يعني أنها سوف تسيّر الدراجة لمسافة تتراوح ما بين 50 ألف كم، و70 ألف كم، أو بمعدل عشر سنوات، وفق ما أوضحته فيسبا.
وتم تجهيز "إليتريكا" بنظام الذكاء الاصطناعي AI لتقدم المزيد من سبل السلامة والرفاهية للسائق، وفق ما أعلنته الشركة المصنّعة، غير أنها لم تعلن عن السرعة القصوى للدراجة كما لم تعلن عن سعر الدراجة.
والجدير بالذكر أن دراجات "فيسبا" المنتشرة حول العالم ، كان بُدأ بتصنيعها من قبل شركة بياجيو عام 1946في بونتديرا بإيطاليا.