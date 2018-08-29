شاهد: سباق سباحة مشترك بين كلاب وأصحابها في كرواتيا

تنافست كلاب وأصحابها في سباق مشترك للسباحة والركض على جزيرة راب الكرواتية في البحر الأدرياتيكي (البحر الأبيض المتوسط). وفاز بالمسابقة، التي شارك فيها نحو 15 كلباً رياضيًا من جميع الأحجام والألوان، بوني ، وهو كلب أبيض يبلغ من العمر خمسة أعوام، فاز مع مالكه بعطلة لمدة يومين في أحد المخيمات على الجزيرة.

بالنسبة للكلاب الذين يتمتعون بالرفاهية أكثر من الأحداث الرياضية ، فقد شملت المسابقات الأخرى تناول أنواع خاصة من الآيس كريم وأكواب البيرة المناسبة لاستهلاك الكلاب.

السباق الذي نظمه أصحاب حانة على الشاطئ مخصصة للكلاب وافتتحت مؤخراً، يهدف إلى إظهار مدى أهمية الحيوانات الأليفة في حياة الناس وتشجيع الناس على النشاط والحركة، ويعد هذا البار هو ثاني منشأة من هذا النوع على ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا، ويهدف إلى جذب السياح الذين يرغبون في مشاركة عطلاتهم الصيفية مع حيواناتهم الأليفة.