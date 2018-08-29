شاهد: كلاشنيكوف الروسية تخوض غمار منافسة "تسلا" وتنتج أوّل سيارة كهربائية

مصممة على أساس جسم سيارة هاتشباك السوفييتية Izh وLada ، فإن بطارية CV-1 كلاشنيكوف الكهربائية بقوة 90 كيلووات في الساعة تعطي السياة مدى يصل إلى 350 كيلو متراً في كل مرة يتم شحنها فيها .

وتقول شركة الأسلحة إن السيارة يمكن أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان.

"نحن نتحدث عن التنافس على وجه التحديد مع تسلا لأنها في الوقت الحالي مشروع سيارة كهربائية ناجحة". هذا ما قالته صوفيا ايفانوفا، المتحدثة باسم كلاشنيكوف، في موقع اخباري على الانترنت يوم الخميس مضيفة "نتوقع ان نواكبها على الاقل".

لكن لم يتم ذكر أي مواصفات محددة لـCV-1 تميزها عن تسلا، كما لم يتم الإعلان عن سعرها بعد.

"كلاشنيكوف تكشف عن سيارة إلكترونية جديدة لمنافسة تسلا .. لا هذه ليست مزحة"

وكشفت الشركة عن السيارة في حفل أقيم في العاصمة الروسية. وتتطلع كلاشنيكوف لتنويع اتجاهات إنتاجها واسمها فأطلقت مؤخراً خطاً للأزياء وبدأت بإصدار منتوجات للحاجات الشخصية كالمظلات وأغطية الهواتف الذكية.

"سيارة كهربائية قبيحة من كلاشنيكوف.. لكن مبهج أننا سنشهد أسلحة أقل مقابل سيارات قبيحة وذات كفاءة باستهلاك الوقود أكثر"

ولاقى هذا التوجه الكثير من الجدل في أوساط الروس ما بين مشجع وساخر، وحفلت وسائل التواصل الإجتماعي بالتعليقات، خاصة بعد إطلاق الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع روبوتاً يبلغ طول 4 أمتار ووزنه أربعة أطنان ونصف الطن، في تصميم وصفه المتابعون بالقديم مقارنة بالتوجه الحديث الآن لصناعة الروبوتات بأحجام صغيرة وذكاء صناعي أكبر.

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