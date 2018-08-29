شاهد: حرب الطماطم تشتعل مجدداً في إسبانيا

تبادل آلاف المحتفلين رشق بعضهم بحوالي 145 طناً من الطماطم احتفالاً بمهرجان (توماتينا) السنوي في بلدة بونيول في شرق إسبانيا.
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وبدأت حرب الطماطم الشعواء الساعة 11 صباحاً (0900 بتوقيت جرينتش) بإطلاق مفرقعات، وخلال الساعة التالية عبرت ست شاحنات محملة بالطماطم الناضجة الشارع الرئيسي في البلدة الصغيرة لإمداد رواد المهرجان بالذخيرة.
وارتدى بعض المشاركين نظارات شمسية أو نظارات واقية ليحموا أعينهم.
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ويقال إن أصل مهرجان (توماتينا) يعود إلى شجار عفوي بين قرويين في عام 1945. وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينيات في ذروة الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانثيسكو فرانكو، لكنه يجذب الآن حشوداً كبيرةً من السكان والسياح.