شاهد: حبل مائي معلق بين السماء والأرض في سويسرا وآخر في اليونان

بالقرب من بحيرة زيوريخ بسويسرا، نهضت زوبعة مائية لترتفع كحبلٍ معلق بين السحاب والأرض، في ظاهرة طبيعية نادرة، هذا المشهد تمت رؤيته يوم الأحد الماضي (26 آب/أغسطس) إلا أنه قد تم رصده أيضاً في اليوم الثاني، ولكن هذه المرة قرب جزيرة باكسوس اليونانية.

دانييل جيرستجراسر يعيش بالقرب من بحيرة زيوريخ شاهد عامود الماء يوم الأحد في الساعة 7.20 صباحا بالتوقيت المحلي (5.20 صباحا بتوقيت جرينتش)، وفي اليوم التالي كانت نيكول كيني تقضي العطلة مع صديقها عندما شاهدت عامود الماء قبالة ساحل كورفو، وأوضحت أنهما كانا على متن قارب هيدروفويل مغادرين ميناء كورفو باتجاه جزيرة باكسوس اليونانية حينما تجلت لهما تلك الظاهرة، وقالت لرويترز"بالتأكيد ليس هذا ما تتوقع رؤيته في اليوم الاول من عطلتك في اليونان."