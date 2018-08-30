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المملكة المتحدة

شاهد: باندا حمراء ترسم لوحات في حديقة برمنغهام في بريطانيا

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شاهد: باندا حمراء ترسم لوحات في حديقة برمنغهام في بريطانيا

شاهد: باندا حمراء ترسم لوحات في حديقة برمنغهام في بريطانيا
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بعد علاقة متينة نشأت منذ ثماني سنوات بينها وبين مدربتها الخاصة، استطاعت أنثى الباندا الحمراء "سوريل" رسم لوحاتها الخاصة.

المدربة آرين هي من تختار ألوان اللوحات التي ترسمها سوريل لتعلق فيها بعد على جدران حديقة حيوان برمنغهام البريطانية.

وتقطن سوريل في الوقت الحالي في غرفة صغيرة بمبنى "بريداتور" داخل الحديقة، إلى حين نقلها إلى موطنها الجديد في "الممر الآسيوي" في الحديقة نفسها.

آرين، المدربة المسؤولة عن الباندا الحمراء، هي واحدة من محترفي رعاية الحيوان.

وتقول إن تدريب البندا على الرسم يدخل ضمن برنامج إثراء حديقة الحيوان، وتقديم الأنشطة التي من الممكن أن تطور من سلوك الحيوانات العقلي والجسدي.

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