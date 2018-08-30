وفاة رجل أعمال بلجيكي في روسيا في ظروف غامضة

عثر على رجل أعمال بلجيكي يعمل لحساب شركة روسية ميتاً في العاصمة موسكو بعد سقوطه على ما يبدو من شقته في الطابق التاسع، في ظروف لا زالت غامضة، غير أن الشرطة المحلية نفت أن يكون قضية جنائية تقف وراء سبب وفاته.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن مسؤول قوله "إن جثة البلجيكي برونو تشارلز دي كومان تم العثور عليها بالقرب من المبنى، ويبدو أن سبب الوفاة هو سقوط من ارتفاع عالٍ، ربما تكون نافذة".