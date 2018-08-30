وفاة رجل أعمال بلجيكي في روسيا في ظروف غامضة

عثر على رجل أعمال بلجيكي يعمل لحساب شركة روسية ميتاً في العاصمة موسكو بعد سقوطه على ما يبدو من شقته في الطابق التاسع، في ظروف لا زالت غامضة، غير أن الشرطة المحلية نفت أن يكون قضية جنائية تقف وراء سبب وفاته.
ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن مسؤول قوله "إن جثة البلجيكي برونو تشارلز دي كومان تم العثور عليها بالقرب من المبنى، ويبدو أن سبب الوفاة هو سقوط من ارتفاع عالٍ، ربما تكون نافذة".
ومن جانبها، أكدت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه لا توجد أي آثار لوقوع معركة داخل شقة رجل الأعمال.
إلى ذلك أوضحت صحيفة "ذا بروكسل تايمز" البلجيكية في عددها اليوم الخميس أن دي كومان كان يشغل منصب نائب رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة الفولاذ الروسية (إن إل إم كي)، لافتة إلى أنه كان ولد في وترلو ببلجيكا، ودرّسَ في جامعة غينت شمال البلاد وفي جامعات كوريا الجنوبية.
وأضافت الصحيفة أنه دي كومان تعيّن في منصبه بشركة الفولاذ الروسية قبل عام، مشيرة إلى أن الشركة تعدّ واحدة من أكبر أربع شركات فولاذية في روسيا، وتنتج ربع إجمالي إنتاج الصلب في روسيا، وتوظف 2500 شخص في جميع أنحاء أوروبا من بينهم ألف شخص في بلجيكا.
ومن جهتها، أشادت شركة (إن إل إم كي) بدي كومان، وكتبت على موقعها على الشبكة العنكبوتية: "إن وفاته خسارة فادحة للمجموعة وللقطاع بكامله، ولأصدقائه وعائلته"، مضيفةً: "لقد قدّم مساهمة قيمة في الابتكار في تطوير انتاج الصلب"، وفق ذكرت الصحيفة البلجيكية.
للمزيد في "يورونيوز":