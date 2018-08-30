وفاة بريطانية أثناء عملية تجميلية للحصول على "أرداف" كيم كارداشيان

قال صديق سيدة بريطانية إنها توفيت خلال إجرائها عملية تجميلية لشد مؤخرتها على غرار العمليات المنتشرة عالمياً من أجل الحصول على قوام كنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.
ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية يوم الأربعاء عن سكوت فرانكس قوله إن صديقته ليا كمبريدج فارقت الحياة عن عمر يناهز 29 عاماً خلال المراحل الأولى من العملية التي سافرت خصيصاً لإجرائها بمدينة أزمير التركية.
ويقوم الإجراء على نقل دهون من مناطق أخرى بالجسم إلى المؤخرة للحصول على قوام ممتلئ وممشوق. وتصل كلفته في تركيا إلى 3000 جنيه إسترليني وهو ما يقل عن نصف تكلفتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فارنكس إنه يريد تحذير الآخرين من مخاطر تلك العملية التي أكد أن صديقته ووالدة أبنائه الثلاثة لم تكن بحاجة لها من الأساس.
وأضاف: "لطالما قلت لها إنها جميلة كما هي، ولكنها أرادت إجراء التجميل من أجل رفع ثقتها بنفسها".
وقال فرانكس إنه وكمبريدج كانا على وشك البدء في إجراءات زواجهما.