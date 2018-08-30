تعرّف إلى المجموعات المتنافسة في دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت يوم الخميس ليفربول وصيف بطل النسخة الأخيرة وباريس سان جيرمان بطل فرنسا ونابولي الإيطالي معا في مجموعة واحدة.
والثلاثة ينافسون في المجموعة الثالثة إلى جوار رد ستار بلغراد بطل كأس أوروبا في العام 1991.
وسيواجه ريال مدريد حامل اللقب منافسه نادي روما الذي بلغ الدور قبل النهائي في نسخة الموسم الماضي إضافة إلى تسسكا موسكو وفيكتوريا بلزن في المجموعة السابعة.
وسيواجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ناديه السابق مانشستر يونايتد بعدما أوقعتهما القرعة سوياً في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا فالنسيا الإسباني.
وسيلعب انترناسيونالي، العائد إلى المسابقة لأول مرة منذ موسم 2011-2012، مع برشلونة وتوتنهام وأيندهوفن في المجموعة الثانية التي تضم ثلاثة أبطال سابقين لأوروبا.
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وفيما يلي المجموعات:
المجموعة الأولى: أتليتيكو مدريد - بروسيا دورتموند - موناكو - كلوب بروج.
المجموعة الثانية: برشلونة - توتنهام هوتسبير - ايندهوفن - إنترناسيونالي.
المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان - نابولي - ليفربول - رد ستار بلغراد.
المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو - بورتو - شالكه - غلطة سراي.
المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ - بنفيكا - أياكس أمستردام - أيك أثينا.
المجموعة السادسة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - أولمبيك ليون - هوفنهايم.
المجموعة السابعة: ريال مدريد - روما - تسسكا موسكو - فيكتوريا بلزن.
المجموعة الثامنة: يوفنتوس - مانشستر يونايتد - فالنسيا- يانغ بويز.