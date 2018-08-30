دي ميستورا: يوجد نحو 10 آلاف "إرهابي" في إدلب وندعو لإقامة ممر إنساني لخروج المدنيين

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، الخميس إلى إقامة ممر إنساني بهدف السماح للمدنيين بمغادرة إدلب بأسرع وقت ممكن، وطالب أن تشارك الأمم المتحدة في إقامة هذا الممر دون الخوض في تفاصيل.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد صباح الخميس في جنيف، شدد دي ميستورا على وجود رسائل متبادلة بين أطراف دولية حول احتمال بدء معارك قريبة في إدلب.
دي ميستورا: "حياة 2.9 مليون شخص في خطر"
وأضاف دي ميستورا أن "إدلب بها تركيز عالي من المقاتلين الأجانب وأعلى عددا من مقاتلي النصرة والقاعدة، بالإضافة لعائلاتهم، مؤكدا ألا تبرير لاستخدام السلاح الثقيل بالمناطق المأهولة. وتعتقد الأمم المتحدة بوجود نحو 10 آلاف من وصفهم "بالإرهابيين" من النصرة والقاعدة في إدلب يتعين هزيمتهم.
الكرملين: "إدلب بؤرة الإرهابيين"
وكان الكرملين قد وصف محافظة إدلب بـ "بؤرة الإرهابيين" في إشارة إلى تصعيد قريب في منطقة النزاع "الأخيرة". وأضاف الكرملين أن الوضع في سوريا يمكن أن يزداد تعقيدا.
الأسلحة الكيميائية؟
وأشار دي ميستورا إلى ضرورة تجنب استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب الحكومة السورية وجبهة النصرة، وأضاف:"كلاهما لديه القدرة على استخدام غاز الكلور".
ماذا عن روسيا وإيران وتركيا؟
وقال دي ميستورا إنه ينبغي إتاحة مزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب حدوث تصعيد عسكري كبير في إدلب.
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