رئيس وزراء اسكتلندا السابق يغادر حزبه إثر اتهامه بالتحرش

أعلن رئيس وزراء اسكتلندا السابق أليكس سالمون، المتهم بالتحرش الجنسي، أنه سيغادر الحزب الوطني الاسكتلندي، حتى لا يضر بالمكونات التي تشكله. وتعود الوقائع ذات الصلة بالاتهامات أيام كان سالمون رئيسا للحكومة، وكان قاد اسكتلندا إلى حافة الاعلان عن الاستقلال عن بريطانيا سنة 2014.

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وتقول صحيفة "ديلي ريكورد" اليومية التي صدرت بتاريخ 24 من هذا الشهر، إن اثنين من فريق أليكس سالموند هما من ابلغا عن وقائع عمليات التحرش الجنسي، التي وقعت بصورة خاصة في المقر الرسمي لرؤساء وزراء اسكتلندا.