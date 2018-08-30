ماكرون يلتقي نظيره الفنلندي وزيارة مرتقبة لبلجيكا وهولندا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو في القصر الرئاسي في هيلسينكي اليوم، حيث تناولت المحادثات بين الرئيسين سياسات الأمن والدفاع والعلاقات مع روسيا والولايات المتحدة، والتغيرات المناخية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي:"من مصلحتنا أن تكون للاتحاد الأوروبي علاقات استراتيجية مع تركيا ومع روسيا تجلب الاستقرار الذي يحقق بدوره في الأجل الطويل مزيدا من القوة والتناغم".
وأضاف:"إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لعلاقات استراتيجية تشمل المسائل المتعلقة بالدفاع مع أقرب جيرانه لضمان درجة أكبر من الاستقرار ويتعين عليه تحديث علاقات ما بعد الحرب الباردة مع روسيا.
ومن المقرر أن يزور ماكرون وزوجته جامعة آلتو، لمعرفة المزيد حول الحداثة الفلنلدية، وسيجتمع بعدها مع رئيس الوزراء الفنلندي جوها سيبيلا، حيث سيتم التباحث بقضايا الهجرة والعملة الموحدة.
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ويهدف ماكرون بزيارته إلى حشد الدعم حول مقترحه نحو اندماج أكبر بين دول الاتحاد الأوروبي، من خلال سياسات أمنية موحدة، وموازنات واحدة للدول باستخدام اليورو.
وكان ماكرون قد زار الدانمارك هذا الأسبوع، ومن المفترض أن يلتقي نظيريه البلجيكي والهولندي الأسبوع القادم، ومن ثم سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في باريس.