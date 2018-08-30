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فرنسا

جيرار دوبارديو متّهم بالاغتصاب والقضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً

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جيرار دوبارديو متّهم بالاغتصاب والقضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً

جيرار دوبارديو متّهم بالاغتصاب والقضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً
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فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً مبدئياً ضد نجم السينما الفرنسية جيرار دوبارديو حول شبهة "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" بعد تقديم شكوى يوم الإثنين، تم تلقيها يوم الخميس من مصدر قضائي.

وكانت ممثلة كوميدية شابة في العشرينات من عمرها قد تقدمت بشكوى ضده في مساء يوم الـ 27 من آب أغسطس الجاري، وأودعتها لدى مركز الدرك الوطني في بلدة لامبيسك ضمن إقليم بوش دوغون في منطقة كوت دازور.

وقالت في شكواها إنها تعرضت لإيذاء جنسي مرتين من قبل الممثل الفرنسي- العالمي، في منزله الواقع بالدائرة السادسة لباريس، يومي الاثنين 7 و13 آب أغسطس.

reuters

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محامي الممثل الفرنسي أكد في تصريحات إعلامية أن موكله البالغ من العمر 69 عاماً، يعرف الممثلة الشابة، لكنه مصدومٌ من هذه الادعاءات وينفي جملة وتفصيلاً ارتكابه لأي تحرش واغتصاب.

ودوبارديو واحد من أشهر ممثلي السينما الفرنسية وشارك في أكثر من 170 فيلماً، واكتسب شهرة دولية في عام 1990 بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الناطق بالإنجليزية (جرين كارد).