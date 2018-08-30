كشفت شركة التكنولوجيا التايوانية HTC عن أحدث هواتفها المحمولة في معرض IFA في برلين.
HTC تكشف عن أحدث هواتفها الذكية في معرض IFA في برلين
HTC تكشف عن أحدث هواتفها الذكية في معرض IFA في برلين
ويعتبر هذا الهاتف HTC U12 Life النسخة الأخف والأرخص من HTC U12 Plus، ويتميز بذاكرة داخلية 64 غيغابايت وعشوائية 4 غيغابايت، وشاشة بعرض ست بوصات ونسبة 18:9، وكاميرا خلفية مزدوجة 16 ميغابكسل وكاميرا "سيلفي" أمامية بدقة 5 ميغابكسل.
ومن المرجح أن تكون نقطة الجذب التجاري هي التصميم والسعر، حيث تم تصميم الجزء الخلفي الزجاجي للهاتف بحيث يكون محفراً وغير مصقول كي لا يبدو متسخاً حتى بعد ساعات من الاستخدام، ويبلغ سعره نحو 400 دولار.
كما يتضمن مقبساً لسماعة الرأس بالإضافة إلى منفذ USB-C، وهو شيء مفقود في العديد من الهواتف المتطورة الحديثة.
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: شركة آيسر تنتج مرّة جديدة الكومبيوتر المحمول "الأرفع" في العالم
آبل تخطط لإطلاق 3 هواتف أيفون جديدة الشهر المقبل
وزارة الدفاع الروسية: لن نبادر بإرسال أسلحة إلى الفضاء
و سوف يتوفر هاتف HTC U12 Life في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في أكتوبر.
في العام الماضي ، قامت Google بعقد صفقة مع HTC قيمتها 1.1 مليار دولار تنطوي على الاستعانة بخبرات مهندسي الأخيرة لتوسيع جهود غوغل لتوير عملياتها في مجال الهواتف المتحركة.
,شهدت شركة HTC ، التي تعاونت مع Google في عام 2008 ، تراجعاً كبيراً في حصتها في سوق الهواتف الذكية شديدة التنافسية في العقد الماضي.