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إيران

خامنئي يصدر أمراً بالعفو أو تخفيف العقوبة عن مئات السجناء

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خامنئي يصدر أمراً بالعفو أو تخفيف العقوبة عن مئات السجناء

خامنئي يصدر أمراً بالعفو أو تخفيف العقوبة عن مئات السجناء
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Reuters
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قال موقع (ميزان) الإخباري الإلكتروني التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أصدر أمرا بالعفو أو تخفيف العقوبة عن 615 سجينا يوم الخميس.

جاءت تلك الخطوة في أسبوع تحتفل فيه إيران بأعياد دينية.

ولم يذكر الموقع ما إذا كان العفو الصادر يوم الخميس يشمل أيا من مئات السجناء الذين تقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إنهم مسجونون في جرائم سياسية.

ودأب خامنئي على إصدار عفو عن سجناء في مناسبات دينية.

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