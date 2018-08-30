قال الجندي الإسرائيلي السابق أليئور أزاريا الذي أطلق الرصاص على فلسطيني مصاب وممد على الأرض في الخليل عام 2016 إنه ليس نادماً على فعلته، بل وقد يكررها إن اضطرته الظروف.
الجندي الإسرائيلي الذي قتل فلسطينياً مصاباً على الأرض "ليس نادماً" على فعلته
الجندي الإسرائيلي الذي قتل فلسطينياً مصاباً على الأرض "ليس نادماً" على فعلته
وحاول الفلسطيني عبد الله الشريف تنفيذ عملية طعن بجانب المسجد الإبراهيمي في الخليل عام 2016 عندما قام جنود إسرائيليون بإطلاق النار عليه فسقط على الأرض مصاباً.
وأظهر مقطع فيديو نُشر بواسطة نشطاء حقوقيين قيام أزاريا بإطلاق النار على الشريف من مسافة قصيرة فأرداه قتيلاً.
وتلقى أزاريا حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة القتل العمد قبل أن تخفف العقوبة إلى 14 شهراً نفذ منها تسعة وأُطلق سراحه في شهر أيار/مايو الماضي.
وفي أول حوار صحفي له منذ خروجه، قال أزاريا إنه ليس نادماً على فعلته مضيفاً بأنه كان ينفذ أوامر وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال أزاريا إنه سيكرر فعلته مرة أخرى إذا واجه في نفس الموقف.
وأحدثت قضية أزاريا انقساما حاداً داخل إسرائيل، حيث سعت وزارة الدفاع الإسرائيلي إلى محاكمته بينما طالب يمينيون متشددون بالصفح عنه.
وقال أزاريا إنه سيستمر في خدمته بقوات الاحتياط الإسرائيلية على الرغم من إدانته بقتل الشريف.
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