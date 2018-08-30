حاخام يهودي يدفع 100 مليون دولار تعويضات لـ 150 امرأة صورهن عاريات

حصلت ضحايا حاخام يهودي في واشنطن، على تعويضات قيمتها 14.25 مليون دولار كتسوية بعد أن صورهن خلسة، أثناء استخدامهن لحمام في كنيس في واشنطن، بحسب ما أكد محام الأربعاء 29 أغسطس / آب، بحسب موقع voanews.
التسوية شملت 150 امرأة تم تصويرهن من قبل بيرنارد فرينديل، وهن عاريات بواسطة كاميرا خفية، بعضهن لم يتم تسجيل الفيديو، بحسب المحامي ألكساندر هاروين.
وحُكم على فرونديل بالسجن ست سنوات ونصف عام 2015، بعد أن تمكن من التستر على جريمته لسنوات.
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الحاخام في كنيس كيشير في واشنطن، في حي جورج تاون، وضع كاميرته الخفية في حمام يُستخدم لمراسم الطهارة عند اليهود.
وكانت القضية قد شكلت صدمة للمجتمع اليهودي في المنطقة، حيث عُرف عن الحاخام كشخص جدير بالاحترام، والذي علّم في جامعات عدة.
ونص الحكم على دفع مبلغ 100 مليون دولار تعويضا عن الأضرار.