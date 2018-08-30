شاهد سيارة بوتين الرئاسية الجديدة والفرق بينها وبين سيارة ترامب

ستحل الليموزين الجديدة محل سيارات السيدان الرئاسية الروسية زيل التي كانت لعقود السيارة الرسمية للزعماء السوفييت. كشفت روسيا عن سيارة فاخرة جديدة في معرض موسكو للسيارات في مقارنة مع السيارة الليموزين محلية الصنع التي قادها الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه الأخيرة.
وقُدمت السيارة (أوروس سينات) ذات الأربعة مقاعد للصحفيين باعتبارها أحدث إضافة لتشكيلة سيارات كورتيدج روسية الصنع التي يرعاها بوتين. ومن المتوقع أن تضم المجموعة سيارة فان صغيرة وسيارة للطرق الوعرة ودراجة نارية.
أما الليموزين التي تحمل أيضا علامة أوروس فقد ظهرت للعيان للمرة الأولى في مايو/ أيار حينما استخدمها بوتين بدلا من سيارته المرسيدس خلال حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة ليبعث برسالة وطنية عن الاكتفاء الذاتي الروسي.
مقارنة بين ليموزين بوتين التي صممت خصيصا له و كاديلاك ترامب المعروفة باسم "الوحش"
وحول ذلك قال مانتوروف، إن الرئيس الأمريكي يستخدم الآن سيارة "كاديلاك 1" وتسمى بـ "الوحش"، ورثها ترامب عن الرئيس السابق باراك أوباما، بينما اعترف الأمريكيون أنفسهم بأن ليموزين الرئيس الروسي أطول وأعلى وأكبر حجما من سيارة الرئيس الأمريكي.
وتساءل الوزير الروسي"إن الاختلاف المبدئي بين سيارتي "أوروس" (النسخة التجارية من سيارة كورتيج الرئاسية الروسية) وسيارة كاديلاك الأمريكية هو أن السيارة الرئاسية الأمريكية صممت على أساس منصة خاصة ثقيلة، وليست كخط إنتاج صناعي، بحيث تنتج السيارة على دفعات، بمعنى أن السيارة الروسية نتاج مشروع لسيارة تنتج في مصنع، وتباع لكل من يريد أن يشتريها، عكس الأمريكية المخصصة لشخص واحد فقط".
موسكو تحاول الاكتفاء بالإنتاج المحلي
وتسعى روسيا لتقليل اعتمادها على السلع والتكنولوجيا المستوردة وهو اتجاه اكتسب زخما منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو.
وسلسلة أوروس من إنتاج معهد الأبحاث الروسي (نامي) بالشراكة مع شركة سولرز الروسية لصناعة السيارات.
وقال وزير الصناعة دينيس مانتوروف الذي شارك في إزاحة الستار عن السيارة الجديدة يوم الأربعاء إن عقود الطلبيات التجارية لسيارات أوروس ستوقع الشهر المقبل حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.
وأضاف أنه سيجري إنتاج 120 سيارة أوروس العام المقبل وأنه من المتوقع أن تدخل عربات الطرق الوعرة خط الإنتاج مع بداية 2010.
وقال مانتوروف إن الدراجة النارية الكهربية أوروس لن تدخل الإنتاج قبل 2020.
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