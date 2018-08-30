فاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 على هامش سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس.
الكرواتي مودريتش يتفوق على صلاح ورونالدو ويفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الكرواتي مودريتش يتفوق على صلاح ورونالدو ويفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
وتفوق مودريتش، الفائز بدوري الأبطال مع ريال في الموسم الماضي كما قاد كرواتيا لنهائي كأس العالم في روسيا، على زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي والمصري محمد صلاح هداف ليفربول.
وسجل صلاح 44 هدفاً مع ليفربول الموسم الماضي وقاد النادي الإنجليزي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد. وخرج صلاح مصاباً في الشوط الأول ولم يستكمل اللقاء.
وقاد رونالدو، الفائز بالجائزة العام الماضي، ريال مدريد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وأنهى المسابقة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً.
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ورونالدو، الذي نال الجائزة ثلاث مرات، هو الوحيد الذي دخل القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بشكل سنوي منذ 2011. وانضم رونالدو إلى يوفنتوس هذا الصيف.
واحتل مودريتش، الذي كان ضمن تشكيلة ريال مدريد الفائزة بدوري الأبطال، المركز الثاني مع كرواتيا في كأس العالم ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة في روسيا.