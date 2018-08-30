بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.. ماي في كينيا لتعزيز العلاقات التجارية

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى العاصمة الكينية، نيروبي، في إطار جولة أوروبية شملت نيجيريا وجنوب أفريقيا لإبرام اتفاقيات تجارية تمهيدا لمرحلة ما بعد بريكست.
وكانت ماي أجرت يوم أمس محادثات في أبوجا مع الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي أكد على أن بريكست يوفر فرصة لتقوية العلاقات التاريخية بين بلاده وبريطانيا التي حكمت نيجيريا حتى 1960.
وقال بخاري موجهاً كلامه لماي: "نحن نراقب باهتمام التطورات بشأن بريكست.. وأؤكد لك أننا مستعدون لتعزيز العلاقات بين بلدينا".
وشهد الزعيمان توقيع عديد من اتفاقيات الشراكة الأمنية وشاركا في حضور منتدى للتنمية الاقتصادية عقب لقائهما في أبوجا.
ويأمل الساسة البريطانيون في تعزيز العلاقات التنجارية مع نيجيريا ومضاعفتها بحلول العام 2030 علما بانها بلغت 5,42 مليارات دولار (4,64 مليارات يورو) في العام 2017.
وكانت تيريزا ماي بدأت جولتها الإفريقية الثلاثاء الماضي في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا حيث تعهدت باعطاء أولوية للاستثمار في أفريقيا.
وقالت ماي إنها تريد أن تصبح بريطانيا أكبر مستثمر في أفريقيا من دول مجموعة السبع، متخطية الولايات المتحدة، وذلك من خلال استخدام ميزانية المساعدات لمساعدة شركات القطاع الخاص البريطانية على الاستثمار في القارة.
والجدير بالذكر أنه قبل نحو سبعة أشهر من مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي رسمياً، تتزايد الضغوط على تيريزا ماي، من أجل إبرام اتفاقيات اقتصادية لمرحلة ما بعد بريكست.
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