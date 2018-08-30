وصف سفير المغرب لدة بكين،عزيز مكوار، منتدى التعاون الصيني-الأفريقي بالإطار الناجح للشراكات بين العملاق الاقتصادي العالمي ودول القارة الأفريقية.
سفير المغرب لدى بكين يشيد بمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي
سفير المغرب لدى بكين يشيد بمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي
وجاءت تصريحات مكوار قبيل بدء الدورة الثالثة للمنتدى بالعاصمة الصينية بكين يومي 3 و4 سبتمبر أيلول.
وقال مكوار إن المنتدى خلق جسوراً للتعاون التجاري والثقافي بين الصين والدول الأفريقية عبر العديد من المشاريع التنموية بالإضافة إلى برامج التبادل الثقافي.
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وأضاف: "أعتقد أنها مبادرة عظيمة لأنها تدور حول بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية وهو ما يجعل التجارة بين الصين وبقية دول العالم أسهل وخاصة مع الدول الأفريقية والأوروبية".
ووقع المغرب اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الصين عام 2016 كما وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 3,8 مليار دولار أمريكي عام 2017.
ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بإعلان يضع خطة مستقبلية لسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين والدول الأفريقية.