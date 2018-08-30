روسيا تبحث خيارات التسوية في سوريا مع المعارضة

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث خيارات التسوية السلمية في سوريا مع نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية.
وذكر البيان أن الوزارة أكدت ضرورة الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة "البناءة.
من ناحية ثانية، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إنه أبلغ مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع بأن موسكو يساورها القلق إزاء مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعد لضربات جديدة على سوريا وحذر من "هجوم غير مشروع ولا أساس له على سوريا".
وقالت السفارة الروسية على صفحتها على فيسبوك إن أنتونوف اجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين بينهم ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري.