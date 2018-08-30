قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إنه أبلغ مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع بأن موسكو يساورها القلق إزاء مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعد لضربات جديدة على سوريا وحذر من "هجوم غير مشروع ولا أساس له على سوريا".
روسيا تحذر أمريكا من "عدوان غير مشروع على سوريا"
تقرأ الآن:
روسيا تحذر أمريكا من "عدوان غير مشروع على سوريا"
وقالت السفارة الروسية على صفحتها على فيسبوك إن أنتونوف اجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين بينهم ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري.
للمزيد حول الوضع العسكري في سوريا:
طبول الحرب تقرع حول إدلب.. وكارثة تهدد حياة 3 مليون شخصا فيها
الخارجية الأمريكية تنفي تقريراً عن زيارة مسؤولين أمريكيين لدمشق
لافروف: اتصالاتنا جارية مع أمريكا بشأن إدلب والمسلحون "خراج متقيح"