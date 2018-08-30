القبض على طالبة أمريكية رمت قبعة تحمل شعار ترامب على الأرض

قال مأمور شرطة مقاطعة إلدورادو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على طالبة بالصف الثانوي لرميها قبعة تحمل شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".
وكالت قناة "كى أو في آر" المحلية إن الطالبة تدعى جو-آن باتلر وتبلغ من العمر 17 عاماً، مضيفة بأنها فُصلت عن الدراسة لمدة أسبوع.
وبدأت الأزمة حينما دخلت باتلر في نقاش محموم مع طالبة أخرى لارتدائها قبعة تحمل شعار ترامب، فقامت الأولى بخلع القبعة ورميها على الأرض وقامت بصفع معلم على يده بعدما تدخل لفض الشجار بينهما.
وقالت باتلر للشرطة إنها تعتبر شعار ترامب "رمز عنصري وبغيض".
ووقع شجار مشابه بشأن القبعات التي تحمل شعار ترامب في شهر يوليو-حزيران الماضي بعدما انتشر فيديو لرجل يلقي بمشروب في وجه فتى مراهق يرتديها.
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وانتشر الشعار الذي استخدمه ترامب كمقدمة لوعوده الانتخابية أثناء السباق الرئاسي الذي تغلب فيه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.
ووقع شجار مشابه بشأن القبعات التي تحمل شعار ترامب في شهر يوليو-حزيران الماضي بعدما انتشر فيديو لرجل يلقي بمشروب في وجه فتى مراهق يرتديها.
وانتشر الشعار الذي استخدمه ترامب كمقدمة لوعوده الانتخابية أثناء السباق الرئاسي الذي تغلب فيه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.