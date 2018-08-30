اعتداء بالضرب على مهاجر شرق ألمانيا والسبب "كراهية الأجانب"

ذكرت الشرطة الألمانية أن ثلاثة مهاجمين اعتدوا بالضرب المبرح على مهاجر يبلغ من العمر 20 عاما في بلدة بشرق ألمانيا مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد حادثة طعن فجرت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في مكان آخر من البلاد.

وكان المهاجر، الذي لم تعلن الشرطة اسمه، في طريقه لمنزله في بلدة فيسمار الواقعة على ساحل بحر البلطيق عندما أوقفه المهاجمون وبدأوا توجيه الإهانات له بالألمانية بكلمات تعكس كراهية للأجانب. وقالت الشرطة إن اثنين منهما لكماه في وجهه وضربه الثالث بسلسلة حديدية.

وبعد ذلك ركله المهاجمون وهو على الأرض. وأصيب المهاجر بكسر في الأنف وكدمات في الوجه والجزء العلوي من جسده.