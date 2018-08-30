شاهد: تقنية فرنسية جديدة لزراعة الفراولة في الأماكن المغلقة

بدأ شابان فرنسيان مشروعاً صغيراً لانتاج الفراولة أو الفريز داخل حاويات خاصة، ويطمحان لبيع الفكرة لإنشاء مزارع من نوع جديد. ويزعم غيوم وغونزاغيو أنهما "مزارعان" قررا في كلية إدارة الأعمال بدء مشروع ونشر فكرة فريدة من نوعها لزراعة الفراولة، لن تنبت فيها الفاكهة من الأرض وستنمو بمساعدة أضواء LED. "يمكننا أن نعمل في كل مكان" ، يقول غيوم ، الذي يتولى قسم التسويق والاتصال في الشركة، سواء في الأقبية أو في الأماكن غير المستعملة أو حتى الطريق الدائري! ويبدو أن النجاح سيكون حليف الشابين من ناحية الانتاج والتسويق كما يبدو حيث أن الطلب موجود: هناك أكثر من 1000 باريسي مسجل على قائمة الانتظار للاستمتاع بهذه الفاكهة المزروعة في المنزل ومنتجاتها.