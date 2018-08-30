شاهد: إنقاذ مشغّل رافعة في دالاس من على ارتفاع نحو 60 متراً

تمكن فريق البحث والإنقاذ في دالاس من إنقاذ رجل من على ارتفاع نحو 200 قدم أو ما يعادل نحو 60 متراً، بعد أن أصابته أعراض حالة طبية.
ويعمل الرجل مشغلاً لإحدى رافعات البناء، وكان حين أصابه العارض الصحي في موقع بناء في جاستون أفينيو، ولم يتمكن بسبب أعراض الحالة الطبية الموجودة من قبل، من الخروج من الرافعة.
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وقام فريق الإنقاذ بإنزاله تدريجياً من الرافعة إلى الأرض، مستخدمين حزام الإنقاذ.
مصادر قالت إن الرجل حالياً في حالة مستقرة، ويتواصل مع الفنيين والمسعفين.