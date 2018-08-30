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Global Japan

غلوبال اليابان: تصاميم معمارية تجمع بين الحداثة والجماليات التقليدية

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غلوبال اليابان: تصاميم معمارية تجمع بين الحداثة والجماليات التقليدية

غلوبال اليابان: تصاميم معمارية تجمع بين الحداثة والجماليات التقليدية
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هذا العدد من برنامج غلوبال اليابان يقدم مجموعة من المصممين والمهندسين المعماريين اليابانيين الذي يجمعون بين التقنية العالية والجماليات التقليدية في صنع قطار فاخر وبناء الملعب الجديد لألعاب طوكيو الأولمبية في 2020

المصادر الإضافية • Leila Guiri