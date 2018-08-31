"يوم أضعت ظلي" قصة عن الحرب السورية في مهرجان البندقية السينمائي

يشارك الفيلم الطويل "يوم أضعت ظلي" لمؤلفته ومخرجته السورية سؤدد كعدان في مسابقة آفاق (Orizzonti) ضمن فعاليات مهرجان البندقية الدولي في دورته الخامسة والسبعين.

الفيلم الذي صور على الحدود السورية اللبنانية العام الماضي، وتدور أحداثه المفترضة في شتاء عام 2012، يحكي قصة سناء التي تعيش في أتون حرب قادرة حتى على سرقة المخيلة، تُسرق جميع أحلامها ويبقى لها حلم وحيد يتلخص بالحصول على أنبوبة غاز للطهي لتتمكن من تحضير وجبة طعام لابنها، تأخذ إجازة من عملها في يوم من الأيام لتبدأ رحلة البحث عن أنبوبة الغاز، لتجد نفسها فجأة عالقة في طرف المدينة المحاصر، هناك حيث تكتشف أن الناس يفقدون ظلالهم في الحرب.