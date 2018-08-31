شاهد: من جديد .. انفجار في محطة كهرباء في فنزويلا
أدى انفجار في محطة كهربائية فنزويلية إلى إغراق الجزء الشمالي من مدينة ماراكايبو في الظلام في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وتسبب الحادث بانفجار المحولات القريبة أيضاً، وقال وزير الكهرباء لويس موتا دومينجيز إن السلطات تعمل على استعادة الطاقة الكهربائية.
وهذا هو الانفجار الرابع في محطة فرعية للكهرباء في ولاية زوليا الشمالية الغربية حتى الآن هذا العام، في البلد التي تمر بسنة خامسة من أزمة سياسية واقتصادية أدت لنقص ملحوظ في الغذاء والماء والدواء، إضافة إلى التضخم المفرط، انقطاع التيار الكهربائي، والهجرة الجماعية من دولة الأوبك.