هز زلزال بلغت قوته 5 درجة بمقياس ريختر وسط اليونان صباح الجمعة في حدود الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي. وشعر سكان بلدتي تريكالا ولاريسا بشدة الهزة بشكل خاص.
هزة أرضية بقوة خمس درجات تهز وسط اليونان
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هزة أرضية بقوة خمس درجات تهز وسط اليونان
وقال معهد أثينا لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان بالقرب من بحيرة بلاستيرا الواقعة على بعد حوالي 8 كم جنوب غرب مدينة موزاكي.
هذا وتسبب الزلزال في انهيار أرضي طفيف على الطريق الرابط بين موزاكي وديرأوكيبا بحسب ما أعلنت عنه فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مركز الهزة لتقييم الوضع. ولم تعلن السلطات المحلية عن حدوث إصابات.
من جهتها أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات وشعر به سكان ألبانيا وكوسوفو وفيومروم.
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