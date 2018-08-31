هل تفكر باقتناء حيوان أليف قريباً؟ ما رأيك بالطيور؟ وتحديداً الببغاوات؟
تجربة ألمانية تكشف أن الببغاوات قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مركبة
تجربة ألمانية تكشف أن الببغاوات قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مركبة
هل تعلم أن اقتناء ببغاء قد لا يعني فقط اقتناء حيوان أليف أو طير زينة بل من الممكن أن يتجاوز ذلك لتكتشف أنك تقتني خبيراً يمكنه اتخاذ قرارات اقتصادية مركبة؟ على الأقل هذا ما تقوله دراسة ألمانية جديدة.
فقد قام علماء ألمانيون بتعليم 33 من طيور الببغاء كيفية التعرف على قيمة قسائم من الممكن مقايضتها بالطعام في إطار التجربة في معهد ماكس بلانك في ألمانيا.
وعلى الطيور بعدها استثمار قسائمهم إما بمكافآت فورية منخفضة القيمة أو بمكافآت أثمن وأعلى قيمة، الطيور الأكثر صبراً استبدلت قسائمها بقطع من الجوز في حين أن هؤلاء الأقل تصميماً اكتفوا بالذرة المجففة أو بذور دوار الشمس.
ووجد العلماء أنهم عندما يعرضون على الطيور قسائم أو طعام منخفض الجودة، يختارون القسائم بحال كانت ستوفر لهم جائزة غذائية أفضل.
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وقالت كبيرة الباحثين أوغست فون بايرن، من معهد ماكس بلانك لعلم الطيور في شتارنبرغ بألمانيا ، إنه بسبب صعوبة تعقب الببغاوات البرية ، يصعب معرفة ما إذا كان هذا النوع من القرارات جزءًا من الحياة الطبيعية لهذه الطيور.
وقالت: "في هذه التجربة وجدنا أنهم لديهم القدرة على اتخاذ قرارات بارعة بشكل مدهش لمضاعفة المردود مع تقليل الجهد المبذول، وهذا مؤشر رائع على أن مثل هذه القرارات قد تهم بشكل كبير في بيئتها الطبيعية."
وشارك في الدراسة تسعة من الببغاوات الخضراء ، وثمانية من الببغاوات الزرقاء ، وثمانية من الببغاوات ذات الرأس الأزرق وثمانية ببغاوات أفريقية رمادية.