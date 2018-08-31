بيكين...إمبراطورية حافظت على تراثها الثقافي رغم المزج بين القديم والمعاصر

في وسط بيكين، جنوب المدينة المحرمة يقع فندق تيانانمين بالقرب من ساحة "شونغ – آن" ونصب الأبطال الشعبيين وضريح «ماأو زيدونغ" وقاعة الشعب الكبرى ومتحف الصين الوطني. هذه المنطقة الواسعة التي تغطي أكثر من 440 ألف متر مربع معروفة بوضعها السياسي وقيمها الجمالية

ساحة "تيانانمن" هي واحدة من أكثر الأماكن الرمزية في بكين وجزء مما يعرف بالمحور المركزي للعاصمة. ويشكل المحور المركزي والمناطق المحيطة به قلب بيكين القديمة الذي يعتبر كتحفة من التخطيط الحضري القديم والمعاصر، الذي يكشف كيفية تطبيق الشعب الصيني للعلم والفلسفة القديمة في تصميم العاصمة.

منذ أن تم اختيارها كعاصمة، تحاول بكين إبهار زوراها بمبانيها ومجمعاتها السياحية التي شيدت بنمط مماثل ونظام معماري ملكي موجودة على طول المحور المركزي الذي يمتد من الجنوب إلى الشمال ويعد كعمود فقري لها، لأنه يعطي المدينة شعورا بالسلام والازدهار.

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http://en.visitbeijing.com.cn/

وونغ غونغ، باحث في قسم الدراسات التاريخية بأكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية:" المحور المركزي هو واحد من أهم المعايير الثقافية المهمة في بيكين. ويبدأ من "يونغ- دينغ- مين" في الجنوب ويمتد حتى برج الطبل والجرس في الشمال.نحن الآن بجانب برج الطبل والجرس الذي يمتد على طول 7.8 كيلومتر".

السير في بكين غالباً ما يجعلك تسافر، حيث يمكنك التنقل من قرن إلى آخر وكأنك في رحلة عبر الزمن..

في العقود القليلة الماضية، أصبحت بكين واحدة من المدن الحديثة الأكثر ديناميكية في العالم بسبب أهم معالمها، على غرار الحديقة الأولمبية وملعب ألعاب القوى "عش الطائر"

بغض النظر عن حجمها الضخم وتصاميمها غير المسبوقة، كان الملعب الوطني "عش الطائر"، أحد المعالم البارزة خلال أولمبياد بكين، لأنه عبر معماريا عن فخر الصين وثقتها المتنامية. ويقع الملعب في الطرف الشمالي من المحور المركزي وهو رمز لبكين فائقة الحداثة.

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السؤال المطروح هو كيف كان تأثير الألعاب الأولمبية لبكين في 2008 من حيث التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وصناعة السياحة؟

كسو تاوو- الناطق الرسمي باسم ملعب "عش الطائر": "ألعاب بيكين الأولمبية في 2008 سمحت بنشر الثقافة والروح الأولمبية، كما أنها شجعت على تطوير الجانب الصحي والدائم للألعاب، بالإضافة إلى تعزيز الوظيفة التعليمية والأهداف السامية. هذا الحدث يتميز بتأثير إيجابي بعيد المدى لا يمكن الاستغناء عنه.

منذ الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2008، أصبح عش الطائر من المعالم السياحية العملاقة في بيكين.

وتستعد العاصمة الصينية لاحتضان الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، لتصبح أول مدينة في التاريخ تنظم الألعاب الصيفية والشتوية.

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من جانبه سور الصين العظيم الذي هو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، يعد من أحد عجائب عالم العصور الوسطى، لأنه أكبر هيكل من صنع الإنسان على الإطلاق، هو ليس انتصارا للهندسة فحسب، بل هو أيضا صلة مباشرة بالأباطرة الأسطوريين لماضي الصين.

"إن سور الصين العظيم ليس مجرد مجمع للمباني، بل إنه تحفة فنية رائعة من الفن الحجري الذي خلفه عصر سلالة "مينغ". عندما تقف على السور يتسنى لك مشاهدة جبل "يون-شان" ومساحات واسعة من الأشجار تذكرك بأمجاد الصين القديمة.

موتيانيو هي أيضا جملة من البنايات الساحرة والفريدة، وما يجعلها خاصة أكثر هي أبراج المراقبة الثلاثة التي يمكنك زيارتها. حماية وترميم السور العظيم أصبح من إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الصينية، لذلك أصدرت "قانون حماية الجدار العظيم" في عام 2006.

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لييو كسينغ-نائب المدير العام لبيكين موتيانيو- السور العظيم

لدينا الكثير من الزوار كل عام. هذا تسبب في إحداث أضرار في البلاط، لذلك قررنا استخدام الطرق التقليدية أكثر في اصلاح الجدار وحماية الآثار الثقافية. نحن نتبنى التقنية التقليدية لأنه يجب اتباع معايير خاصة في اصلاح الجدار وبلاط الارضيات.

وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، أتمنى انكم استمتعتم معنا في هذه الرحلة التي جعلتنا نتعرف على ثقافة بيكين القديمة والمعاصرة. شكرا لكم على المشاهدة.