حكمت محكمة بريطانية بحبس متهم بقتل مراهقة 14 شهراً بعدما رفض الإفصاح للمحققين عن كلمة الولوج الخاصة بحسابه على موقع فيسبوك.
حبس متهم بقتل فتاة لرفضه الإفصاح عن كلمة مرور حسابه على فيسبوك
حبس متهم بقتل فتاة لرفضه الإفصاح عن كلمة مرور حسابه على فيسبوك
ويواجه ستيفين نيكولسون، 24 عاماً، تهمة قتل لوسي ماكهيو (13 عاماً) ورفض إتاحة كلمة السر الخاصة بحسابه بعدما أراد المحققون قراءة الرسائل المتبادلة بينه وبين الضحية للتوقف على ملابسات الحادث.
وكانت الشرطة بمدينة ساوثهمبتون قد عثرت على جثة ماكهيو بمركز المدينة الرياضي يوم 25 يوليو-تموز وأظهر تشريحها أنها طُعنت حتى الموت.
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وكان نيكولسون صديقاً لعائلة ماكهيو ومقيماً بمنزلهم حتى قبل وفاتها بفترة قصيرة.
وتعذر المتهم للمحققين بأن إفصاحه عن كلمة المرور قد يفضح معلومات متعلقة بتعاطي القنب وهو ما اعتبره القاضي عرقلة لمجرى العدالة.
وألقي القبض على نيكولسون بتهمة الاشتباه بقتل وإقامة علاقة جنسية مع قاصر قبل أن يُفرج عنه بكفالة ليحتجز مرة أخرى إثر رفضه تزويد المحققين بكلمة المرور الخاصة بحسابه.