اعتقلت السلطات البريطانية رجلاً في الحادية والعشرين من عمره للاشتباه بقيامه بقتل أم وابنتها في سبارك هيل في ويست ميدلاند.
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً يشتبه بطعنه صديقته السورية وأمها حتى الموت
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً يشتبه بطعنه صديقته السورية وأمها حتى الموت
وبحسب الشرطة البريطانية فإنها تشتبه بقيام الرجل بطعن رنيم عودة، 22 عاماً، ووالدتها خولة سليم، 49 عاماً، حتى الموت.
وقال المحققون أن الفتاة وأمها كانتا على تواصل مع الشرطة عبر الهاتف عندما هوجمتا، حيث قامت رنيم بالقيام بعدة اتصالات لخدمة الطوارئ ليلة الاثنين الماضي لكن الشرطة لم تستطع تحديد موقعهما في البداية إلى أن تلقت اتصالاً آخر بعد تفاقم الوضع، واستطاعت حينها السلطات تحديد الموقع وإرسال دورية وصلت لموقع الحادث خلال دقائق.
وحاول المسعفون إنقاذ الإمرأتين من جراحهما، قبل إعلان وفاتهما في الموقع.
وأعلنت الشرطة عن مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه استرليني لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال جنباز تارين شريك رنيم السابق.
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وأشادت المحققة كارولين كورفيلد التي تقود التحقيق بجهود سكان الحي والمنطقة التي كانت الفتاة وأمها تقطناها وبدعمهم خلال الأيام الماضية والذي أدى للتوصل إلى الرجل واعتقاله.
وبحسب ما قاله بعض جيران الضحيتين لوسائل الإعلام البريطانية فإن الفتاة كانت لطيفة ومحبوبة وعلى خلاف دائم يومي مع جنباز.
يذكر أن الضحيتين من أصل سوري تعيشان في بريطانيا منذ 16 عاماً والمشتبه به أفغاني الجنسية.