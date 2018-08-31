بصفقة "بليونية" خيالية.. كوكاكولا تشتري كوستا!

أعلنت شركة "كوكا كولا" الأميركية، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة "ويتبريد" البريطانية لشراء سلسلة مقاهي "كوستا" العالمية.

وبلغت قيمة صفقة شراء الماركة العالمية الشهيرة 3.9 مليار جنيه إسترليني (أي مايعادل 5.1 مليار دولار) لتكون العلامة التجارية الأولى، التي ستملكها الشركة الأمريكية في قطاع المشروبات الساخنة.

وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها، وتعزيز صندوق التقاعد، كما ستفسح في المجال أمام توسيع علامتها الفندقية "بروميير إن".

كما ستمكن الشركة الأمريكية من التوسع بإيجاد موطئ قدم جديد في بقاع جغرافية واسعة، على امتداد أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

في وقت يشهد فيه قطاع المشروبات الغازية حالة من التباطؤ بسبب المخاوف التي تقلق المستهلكين بشأن الصحة والسمنة.

يقول جيمس كوينسي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المياه الغازية: "تعتبر المشروبات الساخنة واحدة من الأجزاء القليلة من إجمالي مساحة المشروبات الرائجة في العالم، والتي لا تملك كوكا كولا علامة تجارية عالمية لها، ولكن تتيح لنا كوستا الآن الوصول إلى هذا السوق من خلال منصة قهوة قوية".

ورأت "ويتبريد" أن بيع "كوستا" صب "في مصلحة المساهمين"، وأن البيع سيتيح لها التركيز على أعمال فنادق بريمير إن التي تملكها.

وأضافت "ويتبريد" أنها تعتزم إعادة غالبية كبيرة من العائدات النقدية الصافية إلى المساهمين، وسيتم استخدام عائدات الصفقة لسداد الديون وتعزيز صندوق المعاشات التقاعدية. حيث رتفع سهم الشركة أكثر من 18 في المائة.

وقالت الرئيسة التنفيذية أليسون بريتين: "تعد هذه الصفقة أخباراً رائعة للمساهمين، حيث إنها تدرك القيمة الاستراتيجية التي وضعناها في علامة كوستا التجارية وإمكانيات نموها العالمي، وتسارع من تحقيق القيمة للمساهمين نقداً.

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كوستا بدأت عام 1971 بفرع واحد

وكانت شركة "ويتبريد" قد اشترت في عام 1995 سلسلة "كوستا" التي تأسست في لندن منذ عام 1971، من مؤسسيها سيرغيو وبرونو كوستا، مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، وكان لدى السلسة حينها 39 فرعاً فقط.

وعلى مدار 23 عاماً باتت تشغل نحو 2400 مقهى في بريطانيا ونحو 1400 حول العالم. ومن شأن شراء منافذ كوستا، البالغ عددها نحو 4 آلاف منفذ، أن يعزز وجود انتشار المالك الجديد شركة "كوكا كولا" العالمية،

ويرى كوينسي أن كوستا ستعطي كوكاكولا قدرات وخبرات جديدة في مجال القهوة، ويمكن لنظامنا أن يخلق فرصا لنمو علامة كوستا التجارية في جميع أنحاء العالم".

وقال المدير الإداري في شركة كوستا دومينيك بول: إن فريق الشركة متحمس للانضمام إلى شركة كوكا كولا، متوقعاً أن تتمكن كوستا من تنمية الأعمال بشكل أكبر وأسرع.