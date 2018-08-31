شاهد: مظاهرات ضد الهجرة في معقل اليمين المتطرف بألمانيا

ردد مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة هتاف "المقاومة" خلال احتجاج في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا أمس الخميس بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي أعقبت مقتل ألماني على يد اثنين من المهاجرين.

تعدُّ ولاية ساكسونيا معقل التطرف اليميني الألماني، وخاصة في مدن: دريسدن ولايبزيغ وكيمنتس، حيث شهدت المقاطعة منذ العام 1991 العديد من الاعتداءات بحق اللاجئين والعمال الأجانب، وقد تجلى التحشيد اليميني ضد الأجانب في نتائج الانتخابات البرلمانية بساكسونيا حيث حصل الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" حينها على نحو 9 بالمائة من المقاعد.

واستعانت الشرطة في ولاية ساكسونيا أمس بتعزيزات من جميع أنحاء ألمانيا بعد اندلاع الاشتباكات خلال احتجاجات على مدى يومين في أعقاب اعتقال سوري وعراقي بشأن طعن رجل يدعى دانيال هـ. يوم الأحد.