قامت الشرطة الهولندية بإطلاق النار على رجل يشتبه بأنه قام بطعن عدد من الأشخاص في محطة قطارات أمستردام الرئيسية.
الشرطة الهولندية تطلق النار على مشتبه فيه في حادثة طعن في محطة قطارات أمستردام
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الشرطة الهولندية تطلق النار على مشتبه فيه في حادثة طعن في محطة قطارات أمستردام
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وأصيب ثلاثة أشخاص في الحادث من ضمنهم المهاجم يعالجون الآن في المستشفى بحسب الشرطة الهولندية.
وبحسب محطة A5 التلفزيونية المحلية فإن الهجوم وقع بعد مشادة كلامية.
وتم إغلاق جزء من المحطة، دون توفر مزيد من المعلومات حول الحادث ودوافعه أو هويات المصابين.
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